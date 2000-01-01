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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

28.09.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
07.02.1941

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
28.09.1948
Похороны
Неизвестно
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