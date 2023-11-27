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Щипков Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Щипков Степан Алексеевич

Мать: Щипкова Акилина Егоровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Щипков Иван Федорович

Мать ребёнка: Щипкова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Щипков Семён Федорович

Мать ребёнка: Щипкова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Щипкова Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Щипкова Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипкова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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