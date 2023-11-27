Щипков Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Щипков Степан Алексеевич
Мать: Щипкова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Щипкова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Щипкова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Щипкова Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Щипкова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно