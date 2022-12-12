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(Рода) Мария Моисеевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

14.08.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1798

Отец: Бондарь Моисей Тимофеевич

Мать: Анастасия Димитриевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-5TD5 1415-1-283-457 пленка 007781451 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-LJ8G 679-1-142-363 пленка 7781383
Крещение
14.08.1798
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно
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