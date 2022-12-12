(Рода) Мария Моисеевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1798
Отец: Бондарь Моисей Тимофеевич
Мать: Анастасия Димитриевна
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Крещение
14.08.1798
Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно