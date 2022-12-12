Трофимов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Трофимов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1927
Дочь: Трофимова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Трофимова Анна Федоровна
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Анна Федеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно