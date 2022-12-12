Трофимов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Трофимов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1927

Дочь: Трофимова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Трофимова Анна Федоровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна Федеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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