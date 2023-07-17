Бутаков Архип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бутаков Спиридон
Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Агапия
Бутаково, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно