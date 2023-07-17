Бутаков Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Архип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Бутакова) Агапия

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бутаков Спиридон

Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Агапия

Бутаково, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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