Ульяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

До 1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1746 по 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Анфимов

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 10.11.1775

Дочь: Стефанида Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Анфимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Анфимов

Смерть
До 1819
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