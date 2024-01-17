Ульяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиДо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Анфимов
Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 10.11.1775
Дочь: Стефанида Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Анфимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Анфимов
Смерть
До 1819