Сабиров Вафа Хусяинович
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Дата рождения1925
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Равилов Хусяин
Мать: Равилова Алимя
Военная служба
Неизвестно
Сабиров Вафа Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Ново-Мочалей Дата и место призыва: 22.01.1943 Кзыл-Октябрьский РВК, Горько... Показать все
Смерть
?.12.1943