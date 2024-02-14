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Сабиров Вафа Хусяинович

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

1925

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Равилов Хусяин

Мать: Равилова Алимя

Военная служба
Неизвестно
Сабиров Вафа Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Ново-Мочалей Дата и место призыва: 22.01.1943 Кзыл-Октябрьский РВК, Горько... Показать все
Смерть
?.12.1943

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