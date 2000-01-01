Филиппс (Philipps) Анна Маргарета (Anna Margaretha)
Место рожденияОберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения02.05.1692
Дата смерти31.05.1758
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1692
Отец: Филиппс Иоганнес Якоб
Мать: Хоффарт Анна
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
12.08.1721
Сын: Шенк Иоганнес Якоб
Отец ребёнка: Шенк Франц
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шенк Франц
Смерть
31.05.1758
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция