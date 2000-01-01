Филиппс (Philipps) Анна Маргарета (Anna Margaretha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппс (Philipps) Анна Маргарета (Anna Margaretha)

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Место рождения

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

02.05.1692

Дата смерти

31.05.1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1692

Отец: Филиппс Иоганнес Якоб

Мать: Хоффарт Анна

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
12.08.1721

Сын: Шенк Иоганнес Якоб

Отец ребёнка: Шенк Франц

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шенк Франц

Смерть
31.05.1758
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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