Тихомиров Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Тихомиров Сергей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1961
Сын: Тихомиров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Надежда
Смерть
Неизвестно