Тихомиров Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Тихомиров Сергей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Тихомиров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Надежда

Смерть
Неизвестно

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