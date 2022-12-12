Абрамов Иуда (Юдай)
Место рождения
Дата рождения12.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1871
Отец: Абрамов Иосиф
Мать: Наталья Федотова
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
11.05.1896
Дочь: Абрамова Клавдия
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
09.09.1898
Дочь: Абрамова Надежда
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
16.05.1901
Сын: Абрамов Федор
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Аверина Марина
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
03.12.1906
Дочь: Овчинникова Анна (Нюша)
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Зрилова Евдокия
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Работа или профессия
С 1914 по 1918
Воевал | Должность: Воевал Вернулся инвалидом
Рождение ребёнка
14.12.1916
Сын: Абрамов Павел
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Воевал
Смерть
Неизвестно