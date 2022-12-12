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Абрамов Иуда (Юдай)

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Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1871

Отец: Абрамов Иосиф

Мать: Наталья Федотова

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
11.05.1896

Дочь: Абрамова Клавдия

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
09.09.1898

Дочь: Абрамова Надежда

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.05.1901

Сын: Абрамов Федор

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Аверина Марина

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
03.12.1906

Дочь: Овчинникова Анна (Нюша)

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Зрилова Евдокия

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
С 1914 по 1918
Воевал | Должность: Воевал Вернулся инвалидом
Рождение ребёнка
14.12.1916

Сын: Абрамов Павел

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Воевал
Смерть
Неизвестно
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