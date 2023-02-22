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Телков Александр Алексеевич

Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Телков Алексей Акимович

Мать: не указана

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Телков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Телков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 18.08.1918

Сын: Телков Иван Александрович

Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1922

Дочь: Телкова Мария Александровна

Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1924

Сын: Телков Николай Александрович

Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1928

Дочь: Смагина (Телкова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Телков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Осуждение
1931
Смерть
Неизвестно

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