Телков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Телков Алексей Акимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1913
Сын: Телков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Телков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 18.08.1918
Сын: Телков Иван Александрович
Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
15.05.1922
Дочь: Телкова Мария Александровна
Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
04.02.1924
Сын: Телков Николай Александрович
Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
13.05.1928
Дочь: Смагина (Телкова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Телков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Телкова (Бутырина) Пелагея Яковлевна
Осуждение
1931
Смерть
Неизвестно