Марiя Михайлова
Место рождения
Дата рождения18.09.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
18.09.1892 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Унтеръ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные 56-25-219-284об-295
Крещение
20.09.1892 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни брат Павелъ Ивановъ и той же деревни девица Любовь Феодорова 56-25-219-284об-295