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Марiя Михайлова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

18.09.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1892 ст.

Отец: Михаил Степанов (Стефанов)

Мать: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Унтеръ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные 56-25-219-284об-295
Крещение
20.09.1892 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни брат Павелъ Ивановъ и той же деревни девица Любовь Феодорова 56-25-219-284об-295
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