Виcелева (Горбанёва) Ирина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виcелева (Горбанёва) Ирина Трифоновна

Место рождения

Федосеевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

19.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Горбанёв Трифон Иванович

Мать: не указана

Федосеевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виселев Аким Исаевич

Рождение ребёнка
10.01.1924

Дочь: Виселева Мария Акимовна

Отец ребёнка: Виселев Аким Исаевич

Рождение ребёнка
13.08.1925

Сын: Виселев Василий Акимович

Отец ребёнка: Виселев Аким Исаевич

Рождение ребёнка
28.07.1928

Дочь: Виселева Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Виселев Аким Исаевич

Рождение ребёнка
С 1930 по 1931

Сын: Виселев Виктор Акимович

Отец ребёнка: Виселев Аким Исаевич

Смерть
19.10.1992

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