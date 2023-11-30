Виcелева (Горбанёва) Ирина Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти19.10.1992
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Горбанёв Трифон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виселев Аким Исаевич
Рождение ребёнка
10.01.1924
Дочь: Виселева Мария Акимовна
Отец ребёнка: Виселев Аким Исаевич
Рождение ребёнка
13.08.1925
Отец ребёнка: Виселев Аким Исаевич
Рождение ребёнка
28.07.1928
Дочь: Виселева Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Виселев Аким Исаевич
Рождение ребёнка
С 1930 по 1931
Отец ребёнка: Виселев Аким Исаевич
Смерть
19.10.1992