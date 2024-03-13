Рыбак (Пундик) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уважаная (Рыбак) Виктория
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбак Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область