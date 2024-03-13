Рыбак (Пундик) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбак (Пундик) Лариса Владимировна

Место рождения

Копаткевичи, Петриковский район, Гомельская область

Дата рождения

16.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Копаткевичи, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уважаная (Рыбак) Виктория

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбак Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбак Виктор Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область

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