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???

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Настасья Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ненила Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Каргин Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеев

Смерть
1812
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