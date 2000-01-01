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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Настасья Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ненила Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Алексеев
Смерть
1812