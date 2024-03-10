Рыбкин Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1965
Отец: Рыбкин Виктор
Мать: Лебедева Клавдия
Рождение ребёнка
22.08.1991
Сын: Рыбкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Рыбкина Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
17.07.1994
Сын: Рыбкин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Рыбкина Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
30.08.2000
Сын: Рыбкин Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Рыбкина Наталья Анатольевна
Развод
Неизвестно