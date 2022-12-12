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Сауткина Вероника Валерьевна
Сауткина Вероника Валерьевна
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Место рождения
Наро-Фоминск
, Наро-Фоминский, Московская область
Дата рождения
23.02.1983
Пол
Женский
Отец
Сауткин Валерий Александрович
1952 г.р.
Мать
Лебедева Людмила Львовна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1983
Отец:
Сауткин Валерий Александрович
Мать:
Лебедева Людмила Львовна
Наро-Фоминск
, Наро-Фоминский, Московская область
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