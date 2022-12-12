Сауткина Вероника Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСауткина Вероника Валерьевна

Сауткина Вероника Валерьевна

avatar

Место рождения

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

23.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1983

Отец: Сауткин Валерий Александрович

Мать: Лебедева Людмила Львовна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close