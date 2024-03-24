Черебеев Трофим Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.03.1916
Дата смерти03.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1916
Военная служба
С 1938 по 1940
Служил телеграфистом в 97 отдельном артиллерийском дивизионе.
Военная служба
С 09.07.1942 по 09.05.1945
Воевал на первом Украинском фронте в составе 309-й Пирятинской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, 957 стрелкового полка, разведчик. Боевое крещение получил в 1942 году на станции Лиски, когда по... Показать все
Военная награда
24.09.1943
Орден Красной Звезды. Дата совершения подвига: 24.09.1943. Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 2797.
Военная награда
С 30.07.1944 по 14.12.1944
Медаль «За отвагу». Дата совершения подвига: 30.07.1944-14.12.1944. Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 690155. Единица хранения 7433.
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Черебеева Софья Трофимовна
Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна
Рождение ребёнка
18.02.1951
Сын: Черебеев Макар Трофимович
Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Черебеев Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Чертыгашева Раиса Трофимовна
Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.1960
Сын: Черебеев Роберт (Рома) Трофимович
Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Торбастаева Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черебеев Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черебеева Люба Трофимовна
Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Учётная карточка. Реквизиты документа: ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 94, ящик 5.
Смерть
03.04.1983