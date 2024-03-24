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Черебеев Трофим Владимирович

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Место рождения

Усть-Таштып, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

22.03.1916

Дата смерти

03.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Таштып, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Военная служба
С 1938 по 1940
Служил телеграфистом в 97 отдельном артиллерийском дивизионе.
Военная служба
С 09.07.1942 по 09.05.1945
Воевал на первом Украинском фронте в составе 309-й Пирятинской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, 957 стрелкового полка, разведчик. Боевое крещение получил в 1942 году на станции Лиски, когда по... Показать все
Военная награда
24.09.1943
Орден Красной Звезды. Дата совершения подвига: 24.09.1943. Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 2797.
Военная награда
С 30.07.1944 по 14.12.1944
Медаль «За отвагу». Дата совершения подвига: 30.07.1944-14.12.1944. Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 690155. Единица хранения 7433.
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Черебеева Софья Трофимовна

Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
18.02.1951

Сын: Черебеев Макар Трофимович

Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Черебеев Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Чертыгашева Раиса Трофимовна

Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
05.01.1960

Сын: Черебеев Роберт (Рома) Трофимович

Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Торбастаева Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черебеев Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черебеева Люба Трофимовна

Мать ребёнка: Черебеева Аксинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черебеева Аксинья Николаевна

Военная награда
Неизвестно
Учётная карточка. Реквизиты документа: ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 94, ящик 5.
Смерть
03.04.1983
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