Усеинова (Ибраева) Бибисара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ибраев Ибрагим
Мать: Ибраева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1963