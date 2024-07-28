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Ярыгина Варвара Игнатьева

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
03.12.1919

Отец: Ярыгин Игнатий Тимофеев

Мать: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.290об-291 Родители: Села Новых Маклауш гр. Игнатий Тимофеев Яригин. жена его Пелагея Георгиева, оба православные. Восприемники: Того же села гр. Порфирий Лаврентьев... Показать все
Крещение
07.12.1919
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.290об-291 Восприемники: Того же села гр. Порфирий Лаврентьев Максимов и гр.Параскева Тихоновна Урманова.
Бракосочетание
1936

Муж: не указан

ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.290об-291 приписка слева - вторично выдан 20-/-36 ждя вступления в брак
Смерть
Неизвестно

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