Ярыгина Варвара Игнатьева
Место рождения
Дата рождения03.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
03.12.1919
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.290об-291 Родители: Села Новых Маклауш гр. Игнатий Тимофеев Яригин. жена его Пелагея Георгиева, оба православные. Восприемники: Того же села гр. Порфирий Лаврентьев... Показать все
Крещение
07.12.1919
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.290об-291 Восприемники: Того же села гр. Порфирий Лаврентьев Максимов и гр.Параскева Тихоновна Урманова.
Бракосочетание
1936
Муж: не указан
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.290об-291 приписка слева - вторично выдан 20-/-36 ждя вступления в брак
Смерть
Неизвестно