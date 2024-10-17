Артамонова (Никитина) Евдакия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1913
Рождение ребёнка
30.05.1914
Сын: Артамонов Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Артамонов Сергей Ильин
Рождение ребёнка
19.09.1916
Сын: Артамонов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Артамонов Сергей Ильин
Смерть
Неизвестно