Артамонова (Никитина) Евдакия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Никитина) Евдакия Николаевна

Место рождения

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
03.07.1913

Муж: Артамонов Сергей Ильин

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Артамонов Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Артамонов Сергей Ильин

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1916

Сын: Артамонов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Артамонов Сергей Ильин

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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