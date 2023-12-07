Блюдова Клавдия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блюдова Клавдия Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блюдов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Блюдов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блюдов Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.08.1938

Дочь: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Блюдов Александр Александрович

Рождение ребёнка
19.03.1943

Дочь: Червякова (Блюдова) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Блюдов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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