Блюдова Клавдия Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блюдов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Блюдов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1938
Дочь: Анохина (Блюдова) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Блюдов Александр Александрович
Рождение ребёнка
19.03.1943
Дочь: Червякова (Блюдова) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Блюдов Александр Александрович
Смерть
Неизвестно