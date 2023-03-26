Алейникова Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейникова Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

15.04.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Сидельцева Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Алейников Василий Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Олейников Авраамий (Абрам) Васильевич

Отец ребёнка: Алейников Василий Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алейников Василий Иванович

2-я жена Василия
Смерть
15.04.1910 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
от старости
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