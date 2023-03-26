Алейникова Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти15.04.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Сидельцева Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Алейников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Олейников Авраамий (Абрам) Васильевич
Отец ребёнка: Алейников Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
2-я жена Василия
Смерть
15.04.1910 ст.
от старости