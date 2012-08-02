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(Абраменко) Александра Григорьевна

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Место рождения

х. Савоськин Зимовниковского района

Дата рождения

20.03.1913

Дата смерти

02.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913

Отец: Абраменко Григорий

Мать: Мария Елизаровна

х. Савоськин Зимовниковского района
Рождение ребёнка
15.08.1933

Дочь: Вострокнутова Анна

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович

Рождение ребёнка
25.01.1936

Сын: Трибанов (требанов) Владимир

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович

х. В.-Куберская Зимовниковского района
Рождение ребёнка
1938

Сын: Трибанов (требанов) Иван

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Абраменко Анатолий

Отец ребёнка: Сопельняков Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
16.08.1955

Сын: Абраменко Сергей

Отец ребёнка: Будяков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибанов (требанов) Василий

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович

Смерть
02.08.2012
Большая Мартыновка Ростовской области
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