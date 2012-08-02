(Абраменко) Александра Григорьевна
Место рождениях. Савоськин Зимовниковского района
Дата рождения20.03.1913
Дата смерти02.08.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913
Отец: Абраменко Григорий
Мать: Мария Елизаровна
х. Савоськин Зимовниковского района
Рождение ребёнка
15.08.1933
Дочь: Вострокнутова Анна
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович
Рождение ребёнка
25.01.1936
Сын: Трибанов (требанов) Владимир
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович
х. В.-Куберская Зимовниковского района
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Абраменко Анатолий
Отец ребёнка: Сопельняков Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
16.08.1955
Сын: Абраменко Сергей
Отец ребёнка: Будяков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибанов (требанов) Василий
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Стефан Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.2012
Большая Мартыновка Ростовской области