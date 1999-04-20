Данилов Евгений Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Евгений Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

20.04.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова (Елисеева) Нина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова (Елисеева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1959

Сын: Данилов Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Данилова (Елисеева) Нина Ивановна

Смерть
20.04.1999

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