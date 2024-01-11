Дабежа Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1927
Дата смерти05.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927
Мать: Челпан Мария Иосиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дабежа Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дабежа Луиза Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дабежа Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1986