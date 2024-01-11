Дабежа Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дабежа Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1927

Дата смерти

05.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927

Отец: не указан

Мать: Челпан Мария Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дабежа Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дабежа Луиза Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дабежа Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаращенко Любовь Алексеевна

Смерть
05.05.1986
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