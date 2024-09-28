Шашкова (Климов) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: Климов Владимир
Мать: (Денисова) Ираида
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.08.2011
Муж: Шашков Сергей
Рождение ребёнка
04.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашков Сергей
Развод
09.09.2021
Муж: Шашков Сергей