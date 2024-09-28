Шашкова (Климов) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова (Климов) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Климов Владимир

Мать: (Денисова) Ираида

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.08.2011

Муж: Шашков Сергей

Рождение ребёнка
04.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашков Сергей

Развод
09.09.2021

Муж: Шашков Сергей

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