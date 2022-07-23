Боярская Анна (Хана) Семёновна 14.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Боярская Анна (Хана) Семёновна

Автор
АЛ
Ларина А.

женский, родилась 14.11.1914, Брест, Брестская область

умерла 12.09.1990, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Боярская Либе Соре Шмуель-Лейзоровна1883 г.р.
Отец
Боярский Шимон1875 г.р.
Дети
Кобранова Любовь Николавна01.05.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914

Отец: Боярский Шимон

Мать: Боярская Либе Соре Шмуель-Лейзоровна

Брест, Брестская область

Рождение ребёнка
01.05.1939

Дочь: Кобранова Любовь Николавна

Отец ребёнка: Кобранов Николай Александрович

Смерть
12.09.1990
Москва, город федерального значения Москва

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