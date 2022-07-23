Боярская Анна (Хана) Семёновна
женский, родилась 14.11.1914, Брест, Брестская область
умерла 12.09.1990, Москва, город федерального значения Москва
МатьБоярская Либе Соре Шмуель-Лейзоровна1883 г.р.
ОтецБоярский Шимон1875 г.р.
Дети
Кобранова Любовь Николавна01.05.1939 г.р.
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Рождение
14.11.1914
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1939
Дочь: Кобранова Любовь Николавна
Отец ребёнка: Кобранов Николай Александрович
Смерть
12.09.1990
Москва, город федерального значения Москва