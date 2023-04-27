Шатова Серафима Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Отец ребёнка: Ильин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Ильин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Ильин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ильин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Ильин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Ильин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Афанасий
Смерть
Неизвестно