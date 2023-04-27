Шатова Серафима Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Серафима Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Федор Тимофеевич

Мать: Ложникова Степанида Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Отец ребёнка: Ильин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Ильин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Ильин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ильин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Ильин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Ильин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Афанасий

Смерть
Неизвестно

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