Неробов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Неробов Яков
Мать: Неробова Кристина
Рождение ребёнка
18.08.1925
Сын: Неробов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Неробова Ксения Григорьевна
Акиньхово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неробова Ксения
Смерть
1942
Ерзовка