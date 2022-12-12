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Неробов Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Неробов Яков

Мать: Неробова Кристина

Рождение ребёнка
18.08.1925

Сын: Неробов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Неробова Ксения Григорьевна

Акиньхово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неробова Ксения

Смерть
1942
Ерзовка
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