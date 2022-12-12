Кириченко Татьяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1976
Бракосочетание
13.11.1999
Рождение ребёнка
20.04.2005
Дочь: Кириченко Софья Вячеславовна
Отец ребёнка: Кириченко Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
10.11.2008
Дочь: Кириченко Алиса Вячеславовна
Отец ребёнка: Кириченко Вячеслав Владимирович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область