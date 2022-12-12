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Кириченко Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1976

Отец: Акимов Анатолий Иванович

Мать: Акимова Любовь Анатольевна

Жердевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.11.1999

Муж: Кириченко Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
20.04.2005

Дочь: Кириченко Софья Вячеславовна

Отец ребёнка: Кириченко Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
10.11.2008

Дочь: Кириченко Алиса Вячеславовна

Отец ребёнка: Кириченко Вячеслав Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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