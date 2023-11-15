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Трошина Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1952

Отец: Шнырев Михаил Ефимович

Мать: Шнырева Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошин Николай Семенович

Рождение ребёнка
31.10.1974

Дочь: Журавлева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Трошин Николай Семенович

Рождение ребёнка
04.07.1983

Дочь: Леонте Мария Николаевна

Отец ребёнка: Трошин Николай Семенович

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