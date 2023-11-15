Трошина Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1952
Отец: Шнырев Михаил Ефимович
Мать: Шнырева Раиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1974
Дочь: Журавлева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Трошин Николай Семенович
Рождение ребёнка
04.07.1983
Дочь: Леонте Мария Николаевна
Отец ребёнка: Трошин Николай Семенович