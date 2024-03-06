Медведев Василий Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Василий Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1793

Отец: Медведев Потап Сергеевич

Мать: Неизв Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Медведева Аксинья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Медведева Фекла Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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