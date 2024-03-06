Медведев Василий Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1793
Отец: Медведев Потап Сергеевич
Мать: Неизв Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Медведева Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Медведева Фекла Васильевна
Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно