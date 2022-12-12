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Сизов Григорий

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Место рождения

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.11.1884

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1884

Отец: Сизов Федор

Мать: Сизова Хиония Фиония

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1903

Сын: Сизов Михаил

Мать ребёнка: Сизова Анна

Бракосочетание
27.?.1903

Жена: Сизова Анна

Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1904

Дочь: Козлова Акулина

Мать ребёнка: Сизова Анна

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1910

Сын: Сизов Федор

Мать ребёнка: Сизова Анна

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1913

Сын: Сизов Георгий

Мать ребёнка: Сизова Анна

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1915

Сын: Сизов Феодосий

Мать ребёнка: Сизова Анна

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1915
Причина смерти: На войне
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