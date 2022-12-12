Сизов Григорий
Место рождения
Дата рождения05.11.1884
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1884
Отец: Сизов Федор
Мать: Сизова Хиония Фиония
Рождение ребёнка
19.01.1903
Сын: Сизов Михаил
Мать ребёнка: Сизова Анна
Бракосочетание
27.?.1903
Жена: Сизова Анна
Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1904
Дочь: Козлова Акулина
Мать ребёнка: Сизова Анна
Рождение ребёнка
04.09.1910
Сын: Сизов Федор
Мать ребёнка: Сизова Анна
Рождение ребёнка
04.04.1913
Сын: Сизов Георгий
Мать ребёнка: Сизова Анна
Рождение ребёнка
27.03.1915
Сын: Сизов Феодосий
Мать ребёнка: Сизова Анна
Смерть
Около 1915
Причина смерти: На войне