Чередова Фиония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Фиония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Николай Прохоров

Отец ребёнка: Чередов Прохор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чередов Кирилл Прохоров

Отец ребёнка: Чередов Прохор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Чередов Семён Прохоров

Отец ребёнка: Чередов Прохор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Чередов Поликарп Прохоров

Отец ребёнка: Чередов Прохор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Прохор Иванов

Смерть
Неизвестно
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