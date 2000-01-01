Чередова Фиония
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Чередов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Чередов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Чередов Прохор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Чередов Поликарп Прохоров
Отец ребёнка: Чередов Прохор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно