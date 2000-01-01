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Адир
Адир
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Дата рождения
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Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Инзиля
Дети
?
?
Добавил:
ЛБ
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Жена:
Инзиля
Развод
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Жена:
Инзиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка:
Инзиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Мать ребёнка:
Инзиля
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