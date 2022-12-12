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Устимов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устимов Василий Алексеевич

Мать: Устимова Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
03.10.2003

Дочь: Устимова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Устимова Ольга Ивановна

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.2015

Дочь: Устимова Есения Алексеевна

Мать ребёнка: Устимова Ольга Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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