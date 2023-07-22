Красавина Елизавета Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осип
Рождение ребёнка
21.06.1912
Сын: Красавин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Красавин Константин Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1913
Дочь: Калачихина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Красавин Константин Иванович
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.06.1923
Сын: Красавин Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Красавин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красавина Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Красавин Константин Иванович
Смерть
Неизвестно