Красавина Елизавета Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавина Елизавета Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Красавин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Красавин Константин Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1913

Дочь: Калачихина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Красавин Константин Иванович

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.06.1923

Сын: Красавин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Красавин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красавина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Красавин Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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