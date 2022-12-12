Лангемак Георгий Эрихович
Место рожденияСтаробельск, Луганская область, Украина
Дата рождения1898
Дата смерти11.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Старобельск, Луганская область, Украина
Место жительства
С 1916
Место жительства
С 1918
Елизаветград (ныне - Кропивницкий, Украина)
Место жительства
С 1919 по 1922
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1934
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
остров Руссарё, Финляндия
Место жительства
Неизвестно
Ревель (ныне Таллин)
Место жительства
Неизвестно
Елизаветград (ныне - Кропивницкий, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1938