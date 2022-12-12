Лангемак Георгий Эрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лангемак Георгий Эрихович

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Место рождения

Старобельск, Луганская область, Украина

Дата рождения

1898

Дата смерти

11.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Старобельск, Луганская область, Украина
Место жительства
С 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Елизаветград (ныне - Кропивницкий, Украина)
Место жительства
С 1919 по 1922
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
остров Руссарё, Финляндия
Место жительства
Неизвестно
Ревель (ныне Таллин)
Место жительства
Неизвестно
Елизаветград (ныне - Кропивницкий, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.01.1938
Москва, город федерального значения Москва
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