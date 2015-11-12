Каримов Вадим Нуриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримов Вадим Нуриевич

Каримов Вадим Нуриевич

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.01.1981

Дата смерти

12.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1981

Отец: Каримов Нурый Насипович

Мать: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.11.2015
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close