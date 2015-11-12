Каримов Вадим Нуриевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1981
Дата смерти12.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1981
Отец: Каримов Нурый Насипович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.11.2015
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно