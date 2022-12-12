Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1877 ст.
Дочь: Шестопалова Соломония Вонифатьевна
Отец ребёнка: Вонифатий Павлович
Рождение ребёнка
30.07.1877 ст.
Сын: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич
Отец ребёнка: Вонифатий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксенофонтова Марфа Ванифатьевна
Отец ребёнка: Вонифатий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вонифатий Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно