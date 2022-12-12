Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1877 ст.

Дочь: Шестопалова Соломония Вонифатьевна

Отец ребёнка: Вонифатий Павлович

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1877 ст.

Сын: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич

Отец ребёнка: Вонифатий Павлович

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенофонтова Марфа Ванифатьевна

Отец ребёнка: Вонифатий Павлович

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вонифатий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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