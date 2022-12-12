Котов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти28.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Котов Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.02.1907
Причина смерти: Воспаление лёгких