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Котов Иван Васильевич

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Место рождения

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

28.02.1907

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Котов Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Котов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.02.1907
Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Воспаление лёгких
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