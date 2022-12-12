Минюхин Семен (Симеон) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минюхин Семен (Симеон) Дмитриевич

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Место рождения

Матрениха, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Минюхин Дмитрий Федорович

Мать: не указана

Матрениха, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Минюхин Иван Семенович

Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.02.1906

Дочь: Хромцова Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Минюхина Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Минюхин Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Дурягина Нина Семеновна

Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минюхина Елена Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1935
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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