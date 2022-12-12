Минюхин Семен (Симеон) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Минюхин Дмитрий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.02.1906
Дочь: Хромцова Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Минюхина Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Минюхин Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна
Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Дурягина Нина Семеновна
Мать ребёнка: Минюхина Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минюхина Елена Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1935