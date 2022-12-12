Николаева (Юрас) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева (Юрас) Людмила Алексеевна

Николаева (Юрас) Людмила Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: Юрас Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
01.12.1974

Дочь: Харламова Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close