Николаева (Юрас) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: Юрас Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1974
Дочь: Харламова Юлия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область