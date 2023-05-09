Константинова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1962
Отец: Азарников Иван
Мать: Азарникова Галина
Рождение ребёнка
09.05.1984
Дочь: Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Константинов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1986
Дочь: Морозова (Константинова) Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Константинов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Зубель (Константинова) Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Константинов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Харькина (Константинова) Александра Валерьевна
Отец ребёнка: Константинов Валерий Александрович