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Константинова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1962

Отец: Азарников Иван

Мать: Азарникова Галина

Рождение ребёнка
09.05.1984

Дочь: Екимова (Константинова) Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Константинов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
08.04.1986

Дочь: Морозова (Константинова) Анна Валерьевна

Отец ребёнка: Константинов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Зубель (Константинова) Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Константинов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Харькина (Константинова) Александра Валерьевна

Отец ребёнка: Константинов Валерий Александрович

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