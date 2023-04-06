Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барсук Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1893
Дочь: Ориненко Акилина Павловна
Отец ребёнка: Ориненко Павел Максимович
Рождение ребёнка
?.08.1896
Дочь: Ориненко Зоя Павловна
Отец ребёнка: Ориненко Павел Максимович
Рождение ребёнка
20.06.1901
Дочь: Ориненко Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Ориненко Павел Максимович
Рождение ребёнка
10.07.1904
Дочь: Ориненко Ольга Павловна
Отец ребёнка: Ориненко Павел Максимович
Смерть
Неизвестно