Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсук Моисей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ориненко Павел Максимович

Рождение ребёнка
06.06.1893

Дочь: Ориненко Акилина Павловна

Отец ребёнка: Ориненко Павел Максимович

Рождение ребёнка
?.08.1896

Дочь: Ориненко Зоя Павловна

Отец ребёнка: Ориненко Павел Максимович

Рождение ребёнка
20.06.1901

Дочь: Ориненко Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Ориненко Павел Максимович

Рождение ребёнка
10.07.1904

Дочь: Ориненко Ольга Павловна

Отец ребёнка: Ориненко Павел Максимович

Смерть
Неизвестно

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