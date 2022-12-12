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Ковалева Татьяна Александровна
Ковалева Татьяна Александровна
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Место рождения
Нижние Деревеньки
, Льговский муниципальный район, Курская область
Дата рождения
1781
Дата смерти
1784
Пол
Женский
Отец
Ковалев Александр Герасимович
1765 г.р.
Мать
Ковалева Агафья Онуфриевна
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Ковалев Александр Герасимович
Мать:
Ковалева Агафья Онуфриевна
Нижние Деревеньки
, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1784
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