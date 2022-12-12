Ковалева Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Татьяна Александровна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ковалев Александр Герасимович

Мать: Ковалева Агафья Онуфриевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1784
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