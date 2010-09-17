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Ромашова Руслана Юрьевна
Ромашова Руслана Юрьевна
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Место рождения
Марганец
, Дніпропетровська область
Дата рождения
17.09.2010
Пол
Женский
Отец
Ромашов Юрий Валериевич
1985 г.р.
Мать
Ромашова (Парханова) Валерия Николаевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2010
Отец:
Ромашов Юрий Валериевич
Мать:
Ромашова Валерия Николаевна
Марганец
, Дніпропетровська область
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