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Ромашова Руслана Юрьевна

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Место рождения

Марганец, Дніпропетровська область

Дата рождения

17.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2010

Отец: Ромашов Юрий Валериевич

Мать: Ромашова Валерия Николаевна

Марганец, Дніпропетровська область
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