Косинцева Анастасия
женский, родилась 1989, Русская Аларь, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
ОтецВрацкий Вячеслав1962 г.р.
МатьЧеснакова Светлана1967 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец: Врацкий Вячеслав
Мать: Чеснакова Светлана
Русская Аларь, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург