Сахаровский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахаровская Мария Александровна
Мать ребёнка: Комнаткина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахаровская Дарья Александровна
Мать ребёнка: Комнаткина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаровский Артём Александрович
Мать ребёнка: Комнаткина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно