Сахаровский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаровский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахаровская Мария Александровна

Мать ребёнка: Комнаткина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахаровская Дарья Александровна

Мать ребёнка: Комнаткина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаровский Артём Александрович

Мать ребёнка: Комнаткина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комнаткина Александра Ивановна

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